Gezamenlijke aankomst schepen succesvol startsein Hassailt

VideoHet is een indrukwekkend gezicht als donderdag vanaf het middaguur honderden schepen de grachten van Hasselt binnenvaren. Het Zwarte Water kleurt zwart van de schepen, duizenden mensen volgen het schouwspel op de kade. De Hanzestad gaat eeuwen terug naar de tijd waarbij de handel over het water hoogtij vierde.

Steevast krijgt elk schip dat de Hasseltse grachten inkomt een luid applaus. Op de achtergrond klinkt zeemansmuziek en af en toe is het getoeter van een schip te horen. De ontvangst is met duizenden mensen bij de grachten hartelijk te noemen. Rijen dik staan er mensen langs de kant. Zelfs op wat tafels staan stoelen zodat er een tribune ontstaat aan de kant van de grachten. De eerste keer een gezamenlijke aankomst van schepen bij Hassailt kan duidelijk een succes genoemd worden.

Op de in elkaar geknutselde tribune op de Herengracht zit Marthijn van der Steege met veel familie. Vlak voor zijn ouderlijk huis bekijkt hij bij zijn ouders de aankomst. ,,Gezelligheid, vrolijkheid, blijheid. Dit is alleen maar mooi. De schepen helpen we ook met stroom. Dat is totaal niet erg.”

Achterstevoren

Het eerste schip dat binnenvaart als de bruggen zijn geopend en op de hoorn is geblazen komt van Hasseltse bodem. Aak de Dageraad heeft de eer. Klein probleempje: zijn achteruit doet het niet. De meeste boten draaien voordat ze op hun plek liggen zodat ze zondag als Hassailt is afgelopen meteen weer weg kunnen uit Hasselt. De laatste schepen gaan zelfs achterstevoren naar binnen.

Logeren

Marjan Tuinbeek en Jan Zwiers zitten met een arm om elkaar heen te genieten van de schepen, die ze recht voor hun neus door de brug langzaam zien naderen. ,,Ik was verbaasd dat dit mooie plekje nog vrij was”, zegt Tuinbeek. Dezer dagen logeren ze bij haar broer. ,,Ik heb hier jaren aan een huis bij de Brouwersgracht gewoond, nu wonen we in Zwolle. Dit is een mooi moment om hier terug te komen. Leuk voor de sociale contacten en daarnaast is het prachtig om al die schepen in de grachten te zien.”

Vier dagen

Vrachtschepen, aken, zalmschouwtjes: het is maar een greep uit de vele oude schepen die te bewonderden zijn. De aankomst van de armada is het startsein van vier dagen vol activiteiten in de Hanzestad, waarbij de schepen steeds het centrale thema zijn. Om de vijf jaar ondergaat de binnenstad van Hasselt een metamorfose door Hassailt. De normaal zo rustige wateren liggen dan vol met ruim 200 historische schepen.