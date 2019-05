Gezocht: draagvlak voor ondernemersfonds in Genemuiden

Verloeder­de huurwoning is omwonenden in Hasselt een doorn in het oog

15 mei De ene woning heeft een bloeiende voortuin, een ander strak vormgegeven haagjes en weer een ander is netjes bestraat. En dat houden de huiseigenaren en huurders in Gareel in Hasselt allemaal keurig bij. Geen wonder dat het ze een doorn in het oog is dat het op huisnummer 13 de boel sinds anderhalf jaar aan het verloederen is. ,,Niemand doet het iets!” trekken de buren nu vertwijfeld aan de bel.