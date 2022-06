GGD IJsselland sluit vaccinatielocatie in Hasselt vanwege zomerstop bij de Streukeler Veste

Dunja zet horecapand De Herderin in Hasselt op zijn kop: ‘Ik dacht: het is nu of nooit’

Er is leven na de Herderin, daar is Dunja de Bruin volledig van overtuigd. Samen met pandeigenaar Rudolf Wardenburg investeert ze flink in het enorme pand aan de Hoogstraat in Hasselt. Dat gebeurt onder de naam Ad’vundum, bekend van het café dat ze hiervoor ruim vijftien jaar runde aan De Markt. ,,Ik vaar op mijn gevoel.”

