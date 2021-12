Giethoornse moet illegaal chalet in tuin overleden vader verwijderen

Regio Zwolle worstelt alweer met corona: ‘Mensen zijn hier eigenwijs’

De coronapatiënten stromen weer binnen bij het Isala-ziekenhuis in Zwolle. De coronakaart kleurt roder en roder in Zwolle en omliggende gemeenten. Voor de derde keer gaat het hier mis. Lokale maatregelen dreigen. De groeiende irritatie is te merken, maar tegelijkertijd blijven mensen op straat nuchter. ,,Vooral zelf voorzichtig blijven helpt.”

