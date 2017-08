Gouden plak voor Fanfare Irene uit Hasselt

Irene heeft een imponerende staat van dienst want het was al zes keer eerder op deze Olympische Spelen voor blaasmuzikanten. Gerriëtte was er vier jaar geleden ook bij. ,,Ik was nu veel minder zenuwachtig. We hebben veel geoefend en de spirit zat er goed in, We hebben ons best gedaan, ja ik ben tevreden”, zegt ze op de parkeerplaats, waar ze staat met de op het WMC-debuterende Kirsten en Rianne staat te kletsen met de muzikanten van de band uit Indonesië. Fanfare Irene had toen in het Parkstad Limburg Stadion op het met lijnen uitgezette ‘stratenparcours’ net de werken Marche Victorieuse en Genral Mitchell gespeeld in de hoogste klasse van de marswedstrijd.