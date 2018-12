Grote belangstelling voor kleinveedieren Zwartewaterfokkers

Kapper geknipt voor rol van verguisde uitvinder Wardenier in nieuwe musical

29 november Met het bekendmaken van de naam van de hoofdrolspeler in de nieuwe regionale musical Het mysterie Wardenier is in ieder geval één geheim ontrafeld. Richard Akkerman uit Sint Jansklooster gaat de rol van de verguisde uitvinder Johannes Wardenier spelen. De 37-jarige hairstylist is door het creatieve team zelfs een dubbelrol toebedeeld, want hij speelt in de musical ook nog een student.