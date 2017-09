'Ouders moeten iets te kiezen hebben'

Teleurstelling bij Stichting Op Kop nu onderwijsstichting Accrete in Zwartsluis alle peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland (SPS) overneemt. Het pijnpunt voor Op Kop is dat ouders geen keuzemogelijkheid hebben, zegt directeur-bestuurder Alberto Boon van de openbare onderwijsstichting over de overname door het christelijke Accrete.

Alle zeventien peuterspeelzalen en vaste medewerkers gaan over naar Accrete, zo is deze week bekendgemaakt. Of de peuterzalen op de huidige locaties blijven bestaan, is nog de vraag. Van een aantal locaties is de huur opgezegd. Voor die locaties wordt de komende tijd een alternatief gezocht.

Vrije markt

Medio april heeft de SPS bij politiek Steenwijkerland haar zorgen geuit over de toekomst van de peuterspeelzalen als SPS per 1 januari 2018 stopt als gevolg van de harmonisatie, die het Rijk heeft opgelegd. Met de harmonisatie ontstaat een vrije markt voor peuteropvang. De verwachting is dat meer kinderopvangorganisaties met een eigen aanbod komen.

Onrust

Eind mei heeft de peuterspeelzaalstichting de ouders en verzorgers van ruim 400 peuters een brief gestuurd om beginnende onrust weg te nemen. In deze brief is verzekerd dat de zeventien locaties voor 1 oktober een nieuwe eigenaar hebben. En die is uiteindelijk gevonden in Stichting Accrete.

Dat zorgt voor teleurstelling bij Op Kop-directeur Boon. ,,Ouders moeten iets te kiezen te hebben en daarom is exclusiviteit voor één schoolbestuur ongewenst. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt."

Samenwerking

Boon gaat zich samen met Stichting Peuterwerk (onderdeel van Tinten Welzijnsgroep) inzetten voor het behoud van zoveel mogelijk bestaande peuterspeelvoorzieningen in de Op Kop-scholen. ,,Ook kijken we naar samenwerking met andere lokale aanbieders om witte vlekken in bepaalde kernen te voorkomen en diversiteit te bevorderen." Tijdens informatieavonden per locatie bespreken medewerkers van Op Kop met ouders de wensen en mogelijkheden.