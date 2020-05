Hartenkreet politie Zwartewaterland aan Genemuiden: blijf thuis, ook op Bevrijdingsdag

En dat terwijl het in de 'koningsnacht’ juist zo rustig bleef, wat voor de agenten een wel heel vreemde gewaarwording was. ,,Er heerste een oase van rust in Zwartewaterland. Normaal wordt deze koningsnacht gekenmerkt door veel drukte en veel lawaai. We zijn dan ook erg tevreden dat er gehoor is gegeven aan de diverse oproepen om onze inwoners rust te geven tijdens deze nacht. We hebben geen enkele bromfiets gehoord en gezien deze nacht’’, verwijst de politie naar de anders zo gebruikelijke brommerraces op de vooravond van Koningsdag.