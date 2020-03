Hasselt corona-epicentrum in regio: ‘Kies vrijwillig voor thuisisolatie’

Meer dan tien inwoners van Hasselt liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis door het coronavirus. Eén inwoner is woensdagnacht overleden. Het percentage besmettingen is in Hasselt van alle Overijsselse steden het hoogst. ,,Kies vrijwillig voor thuisisolatie”, adviseert Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder aan inwoners.

GGD IJsselland stelde tot vrijdagmiddag 12 besmettingen vast in Zwartewaterland. Een paar besmettingen zijn vastgesteld in Zwartsluis, het overgrote deel in Hasselt. Burgemeester Bilder weet echter dat er veel meer mensen in Hasselt ziek zijn. ,,Niet iedereen wordt getest. De situatie is hier erger dan elders. In Overijssel zijn we de gemeente met in verhouding de meeste besmettingen”, vertelt Bilder bij Zwartewater FM.

Huisarts

Meerdere mensen waarbij later het coronavirus is vastgesteld of waarbij vermoedens waren van het coronavirus zijn voordat de Nederlandse overheid maatregelen nam bij huisartsen in Hasselt op bezoek geweest. Huisarts Erik van Gijssel heeft corona gekregen doordat een patiënt met klachten bij hem op bezoek kwam. Huisartsenpraktijken vragen nu nadrukkelijk om bij klachten zoals kortademigheid en veel hoesten een huisarts te bellen en niet naar een praktijk te komen. In Hasselt werd duidelijk hoe dat mis kan gaan als iemand met klachten toch naar de huisarts toe komt.

Quote We zien regelmatig jongeren op hangplek­ken. Doe dat niet. Gezondheid gaat nu voor gezellig­heid. Eddy Bilder, Burgemeester Zwartewaterland

Huisarts Van Gijssel is niet erg ziek en heeft milde klachten. ,,Ik hoest vaak en heb een benauwd gevoel, maar het is te doen’’, zei de dokter, die met zijn vrouw thuis in quarantaine zit, een paar dagen geleden. Hij werd ziek na contact te hebben gehad met een patiënt die uiteindelijk corona bleek te hebben. ,,Iemand was eerst pas verdacht als diegene koorts had, benauwd was of buiklachten had en iemand contact had gehad met een coronapatiënt. Wij hadden niemand in de streek die corona heeft dachten we.”

Doorgegeven

,,Ik denk wel dat ik het heb doorgegeven aan patiënten. Dat vind ik het zwaarst”, zei Van Gijssel. Woensdagnacht overleed een bejaarde man uit Hasselt die patiënt is bij hem in het ziekenhuis in Zwolle. Het zorgt voor veel pijnlijke situaties waarbij vanwege besmettingsgevaar niet alle directe familie afscheid kon nemen en de begrafenis in besloten kring met weinig mensen kan plaatsvinden.

Ook in verzorgingshuis de Hazelaar in Hasselt is een uitbraak van het coronavirus geconstateerd. Woonzorgconcern IJsselheem, waar de Hazelaar onder valt, was zondag de eerste zorgorganisatie in het land die bezoek van familie aan ouderen verbood. Donderdag besloot de landelijke overheid bezoek aan verpleeghuizen in het hele land niet langer toe te staan. Bestuurder Karin Leferink van IJsselheem wil niet inhoudelijk ingaan op de ontstane situatie. ,,Op individuele gevallen geven wij geen reactie. We volgen de richtlijnen van het RIVM en verder willen we ons richten op het werk in de verzorgingshuizen. Daar hebben we onze handen vol aan.”