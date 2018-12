Hasselt geeft licht op kortste dag

Het W.G. van der Hulst Festival in Hasselt mag dan niet doorgaan, in Hasselt zijn er toch allerlei andere kerstactiviteiten. Henk Fernhout heeft het initiatief genomen voor 'Hasselt bij Kaarslicht'. In Vreeswijk is al jaren een soortgelijk evenement waarbij deze plaats volledig wordt verlicht met kaarsjes en de lantaarnpalen uit gaan.

Oude binnenstad

,,Hasselt is net als Vreeswijk een plaatsje met een oude binnenstad en grachten. Ik hoop dat Hasselt vrijdagavond een mooi verlicht stadje is en overal langs de wegen en grachten kaarsen branden", vertelt de 67-jarige initiatiefnemer Fernhout. Hij plaatste in oktober een berichtje op Facebook met het idee en heeft aanmeldingen binnen van inwoners in ruim veertig straten die lichtjes willen gaan neerzetten.

,,In het oude centrum doen bijna alle straten mee, maar ook in de nieuwere wijken hebben veel straten aangegeven mee te doen."

Bedoeling is dat omstreeks 19.00 uur alle kaarsjes aangestoken gaan worden en tot 22.00 uur aanblijven. ,,Ik had graag gezien dat de straatverlichting in de avond uit zou gaan, maar dat wil de gemeente niet doen vanwege de veiligheid", legt Fernhout uit. In de verlichte straten gaan verschillende koren optreden en er rijdt een stoomtreintje. ,,Ik heb ook een rondvaartboot geregeld zodat alle lichtjes vanaf de grachten te bekijken zijn", vertelt Fernhout. ,,Deze rondvaartboot vaart tussen de Kaai en de Kalkovens."

Het W.G. van der Hulst Festival in Hasselt gaat niet door omdat de organisatie de begroting niet rond kreeg, maar er stonden andere organisaties op om in Hasselt toch een winterfeest te organiseren. ,,Helaas ging het WG van der Hulst niet door, het is wel zo leuk om iets aan het einde van het jaar te hebben", vertelt Heleen Eenkhoorn van de stichting Hanzestad Hasselt Marketing. Van 16.00 tot 19.30 uur is er een wintermarkt bij de Kalkovens en om 20.00 uur treedt Hasselts Fanfare aan de Kaai op. ,,Hasselt is erg spontaan, veel mensen haken aan. Iedereen in Hasselt spaart nu potjes."

Op herhaling