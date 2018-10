Hasselt is als ‘Klein Amsterdam’ nog onontdekt

Onderzoek ontslui­ting centrum Hasselt

24 oktober Het duurt nog wel even voordat in Hasselt de Hoogstraat onder handen wordt genomen. ,,Voor de uitwerking van een aantal plannen voor Hasselt is het eerst noodzakelijk dat er een keuze wordt gemaakt over de ontsluiting van het centrum. Daar hangt de rest aan vast, zegt wethouder Albert Coster.