Hasselt ligt ook in de Molukken

Bij de Historische Vereniging Hasselt vormt Eppo Schmidt in zijn eentje de werkgroep exposities. Toch slaagt hij er in om jaarlijks twee wisseltentoonstellingen te houden in museum het Oude Stadhuis. De eerste, over Overijsselse plaatsnamen in de Molukken, ging gisteren van start met een officiële opening door burgemeester Eddy Bilder.

Begin juli volgt een exposities over 500 jaar reformatie en 400 jaar Dordtse Synode, en de link met Hasselt.

'Heinwee-eilanden'

Ook de expositie over de eilandjes in het noordelijk deel van de Molukken, onder het grote eiland Bacan, houdt onmiskenbaar verband met de eigen streek. Want de vlekjes op de wereldkaart hebben namen als Groot Geelmuiden, Klein Geelmuiden en Hasselt. Ze kregen die toen schipper Pieter Stippert in 1681 namens de VOC naar Batavia ging en onderweg tal van eilanden een naam gaf. De tentoonstelling, die eerder te zien was in Genemuiden, is gebaseerd op het door onderwijzer Gert Jan Westhoff geschreven boekje ‘Heimwee-eilanden’.

,,Westhoff heeft drie jaar lang onderzoek gedaan naar de eilandjes in de Noord-Molukken met namen uit deze streek”, zegt Eppo Schmidt. “Hij kwam die namen tegen op oude zeekaarten. De VOC heeft ruim 260 eilandjes een naam gegeven en viel daarbij vaak terug op Nederlandse plaatsnamen, al hebben de eilandjes ook hun lokale naam. Hasselt heet Pulau Djoronga. Het bestaat nog steeds, maar is onbewoond. Klein Geelmuiden telt nu iets van vierhonderd bewoners.”

Schmidt heeft aan de van oorsprong Genemuider tentoonstelling zijn eigen Hasselter draai gegeven. Met onder meer aandacht voor de VOC, die schepen had met de namen Genemuiden en Hasselt. ,,Dat laatste schip was van het type pinas en heeft met slaven gevaren tussen Afrika en de kolonie Kaap de Goede Hoop. De Hasselt heeft zes jaar gevaren in de Oost en is vergaan in de buurt van Batavia.” .

(Zee)kaarten

Via onder meer het Moluks Historisch Centrum zijn allerlei attributen toegevoegd aan de tentoonstelling , die verder bestaat uit afdrukken van oude (zee)kaarten en foto- en filmmateriaal, ook hoe de eilandjes er nu uitzien. Een blikvanger is een replica van het VOC-fluitschip Geelmuyden, afkomstig uit het Gronings Scheepvaartmuseum.