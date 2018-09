Hasselt loopt uit voor optocht Euifeest

In het zonnetje staan zaterdagochtend tientallen mensen bij de vanwege het Euifeest neergezette stadspoort bij de ingang van de Hoogstraat te kijken naar de voorbijkomende wagens. Lilian en Albert Hoepel uit Mastenbroek kijken met hun dochtertje en veel andere bekenden uit de polder daar naar de optocht. ,,Meestal gaan we hier kijken. Op de brug stonden we vanwege drukte vast met de auto, dus we hebben niet alles gezien. Wat we hebben gezien was mooi. Straks gaan we nog even de braderie over.”