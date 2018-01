Hasselt ook de komende jaren naar Hanzedagen

Hasselt blijft in ieder geval tot en met 2021 deelnemen aan de internationale Hanzedagen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland heeft besloten dat Hasselt, sinds 1986 van de partij, er ook de komende jaren bij is. Voor de activiteiten is in de begroting 2.500 euro opgenomen. Dat is al zo sinds het college in 2012 besloot de deelname wat te versoberen en de bijdrage te verlagen van 5.000 naar 2.500 euro.

Doel van de deelname aan de internationale Hanzedagen is vooral het profileren van Hasselt als Hanzestad en daarmee het toerisme versterken, en de kansen benutten van een groot netwerk want het Hanzeverbond telt 173 steden uit 14 landen. Daarbij steekt Hasselt vooral in op het thema bedevaartsoord.

,,Als de internationale Hanzedagen in Duitsland en België worden gehouden is er toeristisch gezien meer kans op economisch rendement, dan als ze plaatsvinden in een voormalig Oostblokland”, stelt het college vast. De komende jaren wisselt elkaar dat af. Nadat Kampen afgelopen jaar de organisatie had, is het treffen van de tientallen Hanzesteden dit jaar in de Duitse havenplaats Rostock. In de jaren daarna heeft de manifestatie plaats in het Russische Pskov (2019), het Duitse Brilon (2020) en Riga, de hoofdstad van Letland (2021).

Elizabeth Stoit van Hanze Marketing (onderdeel van Marketing Oost) geeft aan dat er met name in Duitsland erg veel interesse is in het Hanze-verbond. ,,Een nog niet zo lang geleden gehouden onderzoek heeft uitgewezen dat Duitsers allemaal hun eigen Hanzesteden kennen en dat geldt voor veertig procent van de Nederlandse steden. Bovendien zijn ze van plan om die binnen drie jaar te bezoeken.” De interesse kan worden aangewakkerd door je als stad te laten zien tijdens de internationale Hanzedagen, is ze van mening.

Hanzemarkt

Naast onder meer een economisch congres en een bestuurlijk programma is een van de belangrijkste publiekstrekkers de Hanzemarkt. In Rostock doet Hasselt mee aan een door Hanze Marketing geïnitieerde gezamenlijke presentatie van de Nederlandse Hanzesteden, met in een pagodetent een informatiepunt, brochures en foto’s, een Holland Paviljoen en een aantal foodtrucks om de Hanzesteden smaakvol te presenteren.