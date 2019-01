Hasselter (26) gepakt met harddrugs

Onderwij­zer bundelt kerkge­schie­de­nis Genemuiden in een boekje

3 januari Niet dat het boekje Voortgaande reformatie in Genemuiden nu direct een verkoophit zal zijn. Maar wie geïnteresseerd is in de kerkgeschiedenis van het stadje, zal het met belangstelling lezen. Onderwijzer Gert-Jan Westhoff bundelde de teksten van de lezingen van de reformatieherdenking van 31 oktober.