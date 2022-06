Hasselter Tabe Kooistra exposeert met topografisch werk in het Oude Stadhuis

Kooistra werd in 1953 geboren in Leeuwarden en volgde na de middelbare school het Cibap in Zwolle en de docentenopleiding aan het Ubbo Emmius in Leeuwarden. Na zijn afstuderen was Kooistra, die inmiddels dertig jaar in Hasselt woont, docent Beeldende kunst in Zwolle en Harderwijk.