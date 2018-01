Henk Buit verlaat CDA-fractie Zwartewaterland: 'Ik wil de coalitie niet in gevaar brengen'

Twee maanden voor de verkiezingen is Henk Buit uit de CDA-fractie in de gemeente Zwartewaterland gestapt. Een sluimerend conflict tussen Buit en SGP-raadslid Johannes van den Berg, die zijn integriteit in twijfel heeft getrokken, is hiervan de reden, zo gaf hij donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan.

Buit botste ruim een jaar geleden verbaal flink met Johannes van den Berg, die bij de behandeling van een raadsvoorstel over de Hasselter binnenstad de integriteit van de CDA’er in twijfel trok omdat die belanghebbend zou kunnen zijn in verband met enkele panden. Een vergadering later maakte Van de Berg in bedekte termen zijn excuses. ,,Op de vraag of hij het oprecht meende kwam geen direct antwoord, maar op voorstel van de burgemeester zouden we samen om tafel om het uit te praten.” Volgens Buit heeft hij daarna nog meermalen aangedrongen op een verzoenend gesprek, maar is dat er nooit gekomen. ,,De burgemeester heeft zijn uiterste best gedaan, zo heb ik van hem begrepen.”

Burgemeester Eddy Bilder bevestigt die lezing, maar voegt er aan toe dat er bij SGP wel bereidheid was om in gesprek te gaan, maar dan in aanwezigheid van de beide fractievoorzitters. Maar dat was voor Buit weer onbespreekbaar. ,,Het is een persoonlijke kwestie, daar hoeven anderen niet bij te zijn.” Bilder kon niet anders constateren dat beide kibbelende partijen het niets eens konden worden over de samenstelling van de ‘onderhandelingsdelegaties’.

Meeslepen

,,Ik heb tot Kerst gewacht en toen was voor mij de maat vol”, zegt Buit. Vanwege het niet uitgesproken geschil wil Henk Buit niet langer deel uitmaken van de coalitie, die naast SGP en CDA uit de ChristenUnie bestaat. ,,Maar ik wil het hele CDA niet meeslepen met de verkiezingen op komst. Om niet meer tot de coalitie te behoren was het dus noodzakelijk om uit de CDA-fractie te stappen.” Buit gaat de laatste maanden verder als onafhankelijk raadslid. Hij had al aangekondigd na deze raadsperiode de politiek te zullen verlaten.