Hennepkwekerij met 150 planten op industrieterrein in Hasselt opgerold

Typisch Vollenhove in gevaar door gebrek aan vrijwilli­gers: ‘Water staat ons aan de lippen’

Drie bestuursleden zijn weg, twee mensen die alles moeten rooien. ,,We staan onder druk”, verzucht Jan Bernhard Visscher van Typisch Vollenhove. Door het enorme tekort aan handjes komt het evenement tijdens het pinksterweekend in gevaar, ziet hij. ,,Dit is echt een noodkreet: jongens, meld je aan.”