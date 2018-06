Het dilemma van de biblebelt: meer kinderen moeten ingeënt worden

AED’s in Zwartewa­ter­land nog te vaak achter gesloten deuren

11 juni In de gemeente Zwaterwaterland hangt een flink aantal AED’s, volgens gegevens van het Rode Kruis ruim vijftig.. Maar niet alle apparaten zijn 24 uur per dag beschikbaar omdat ze achter een hek of een gesloten deur hangen, met name in de avond- en nachtelijke uren. In de nota Lokaal Gezondheidsbeleid kondigt de gemeente aan om die beschikbaarheid op te gaan vijzelen.