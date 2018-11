Het is tijd voor trots in plaats van chagrijn bij jarige Op Kop

Wat zoal de voordelen zijn van het jubilerende schoolse samenwerkingsverband dat Op Kop heet? Daar kan directeur-bestuurder Alberto Boon met speels gemak een uurtje over volpraten. Dat deed de grote baas gisteren niet, op de swingende feestdag in de Strandhoeve bij Blokzijl. Daar vierde het schoolse samenwerkingsverband het 10-jarig bestaan.

Resumerend: ,,Ik vind vooral dat we het chagrijn achter ons moeten laten. Er gaat nu veel energie zitten in discussies over de financiering van het onderwijs, huisvesting, salarissen, bezuinigingen en de hoge werkdruk. Maar laten we ook trots zijn. Er worden mooie dingen gerealiseerd met kinderen, de volwassenen van straks.”

Volledig scherm Leerlingen vieren het jubileum van Op Kop. © Wilbert Bijzitter

Precies tien jaar geleden werd de Stichting Op Kop geformeerd: Openbaar Primair Onderwijs in de Kop van Overijssel voor achttien scholen in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. De club draait volgens Boon ‘slagvaardiger en daadkrachtiger dan ooit’. Wat dat inhoudt? ,,In het verleden was de gemeente onze werkgever, ons bevoegd gezag. Nu zijn we een onafhankelijke stichting die eigen keuzes maakt, met een eigen begroting.”

Samenwerking is het toverwoord. ,,Al die losse scholen zijn naar elkaar toegegroeid en weten elkaar beter te vinden. Het collectief maakt Op Kop solidair, we springen er financieel beter uit dankzij gezamenlijke inkoop van onderwijsmiddelen en het gevoel dat je met z’n allen streeft naar goed onderwijs.” Elke school heeft zo z’n specialisme, die expertise is slim uitwisselbaar. Er is veel gebeurd in een decennium. ,,We kregen te maken met een duidelijke leerlingendaling, dat hebben we met elkaar kunnen opvangen, ook door met leerkrachten te schuiven tussen locaties. Gevolg: bij ons was niet of nauwelijks sprake van gedwongen ontslagen.”