‘Het Oordeel’ als pronkstuk van Hasselt op de vierkante millimeter geïnspecteerd

Een lampje, een stoffertje en iets dat op een laser lijkt wordt door restaurateur Nada Miedema ter hand genomen, waarna ze het hele doek op de vierkante centimeter nauwkeurig afspeurt op iedere oneffenheid. Want ‘Het Oordeel van Graaf Willem de Goede’ van Nicolaes van Galen mag dan wel tentoongesteld worden in het Rijksmuseum in Amsterdam, eerste moet de huidige staat van het werk uit 1657 minutieus worden vastgelegd. ,,Ik ben op zoek naar opstaande randjes en andere kwetsbare plekjes”, zegt Miedema, in het oude stadhuis van Hasselt, waar het schilderij doorgaans hangt. ,,En probeer waar mogelijk het doek te stabiliseren en vlak te maken. Daar zijn we heel precies in, en we willen eigenlijk alleen minimale interventies plegen. Gelukkig is dat hier haast niet nodig. Het verkeert in goede staat.”