Hoe Albert in zijn tent een nachtje langs de A28 bij Hattemerbroek slaapt

Kok sluit zich aan bij Transfourmers, een samenwerkingsverband van enkele christelijke organisaties. Zij zetten zich in om de omstandigheden in de vluchtelingenkampen te verbeteren. Transfourmers heeft zich weer verbonden aan het werk van Movement On The Ground, dat zorgt voor betere woonomstandigheden in kampen en een omgeving waarin de verspreiding van ziekten als corona minimaal is.