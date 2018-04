Honderden zwemmers ravotten in openluchtbad Hasselt

videoDe eerste openingsdag van het openluchtzwembad in Hasselt is een schot in de roos. Tot uit Zwartsluis en Zwolle kwamen zwemmers om verfrissing te zoeken in het water van het Ariën Prins van Wijngaardenbad.

Vlak na de middag zijn al ruim 350 bezoekers binnen. ,,Dat aantal gaat waarschijnlijk wel verdubbelen", verwacht locatiemanager Raymond Spijkerman van de Stichting Zwembaden Zwartewaterland.

De thermometer wees in de middag zeker 25 graden aan. Veel bezoekers zochten de schaduw op omdat de zonnestralen de gevoelstemperatuur tot tropische waarden stuwden. Geen zuchtje wind om wat verkoeling te brengen. Het water bracht dat wel, al bleef het met name voor de baantjeszwemmers nog best aangenaam. ,,Wij zorgen dat de watertemperatuur altijd 28 graden is. Dat is veel prettiger voor de zwemmers.".

Vrijwilligers

Nooit eerder ging het bad al zo vroeg in het seizoen al open. Spijkerman: ,,We zijn al een paar weken geleden begonnen met de voorbereidingen. Dankzij de vrijwilligers en het personeel hebben we het helemaal af kunnen krijgen. Dus ook de boompjes gesnoeid en het onkruid tussen de tegels verwijderd. Omdat ons personeel in vaste dienst is van de stichting Zwembaden Zwartewaterland kunnen we snel schakelen. Dat maakt het ook makkelijk aan het eind van het seizoen langer open te blijven als het weer meezit."

Het water is op tijd in de bassins gegaan en de combinatie van CV-installatie en zonnepanelen én de zonuren van de afgelopen dagen hebben het zwemwater op temperatuur gebracht, legt de badmeester uit.

Heerlijk

Voor de kassa staat de hele middag een rij van kinderen en ouders die een kaartje of een abonnement kopen. Tys Praamstra (8) staat met zijn moeder in de rij. ,,Ze zwemmen nu ook wel bij ons in Zwolle in de Milligerplas, maar daar is het water heel koud. Hier is het vast fijner", verwacht Tys. Binnen, op het centrale grasveld is bijna geen vrij plekje te ontdekken. Janita ten Klooster uit Zwartsluis heeft haar twee zoons van 10 en 8 meegenomen deze vrije woensdagmiddag. ,,Ze hebben nog een vriendje mee. Ik ben er net zelf ook even in geweest. Het water is heerlijk."

Volledig scherm De groene krokodil was een grote hit bij de zwemmende kinderen in het grote bassin van het openluchtbad van Hasselt. © Wilbert Bijzitter

Erna Bruins-Slot zit met vriendinnen in een kring onder een van de royale terrasschermen die wat schaduw bieden. ,,Fijn dat ze er klaar voor waren." Ingrid Sterenberg vindt dat het zwembad het goed aanpakt door zo vroeg al open te zijn. ,,Ze hebben nu ook weer veel geïnvesteerd in nieuwe terrassen", concludeert Barbara ten Klooster. Zelf zwemmen ze niet, maar hun kinderen des te meer.

Druk