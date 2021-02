Horeca-ondernemers in Zwartsluis proberen in beeld te blijven met Stadswandeling: ‘Moesten veel mensen teleurstellen’

update Visser uit Genemuiden vier jaar de cel in na beschie­ting woning van zijn broer

16 februari Genemuidenaar Ben T. moet vier jaar de cel in voor poging tot doodslag. Volgens de rechtbank is bewezen dat de 53-jarige beroepsvisser vorig jaar op 30 juni in het holst van de nacht vier keer heeft geschoten op de woning van zijn broer Wiebe. Op het moment van de beschieting lagen in het huis nog vier andere personen te slapen.