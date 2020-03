Huisarts Van Gijssel uit Hasselt na contact met patiënt zelf ook ziek van coronavirus

Van Gijssel heeft de besmetting opgelopen via een patiënt, stelt hij woensdagavond in een interview met lokaal station Zwartewater FM. ,,Ik was maandag aan het werk en hoorde dat een patient van mij besmet was. De GGD belde mij rond kwart over een ‘s middags en zei dat ik direct moest stoppen met werken. Ik was bij die patiënt meerdere keren geweest en ben ook op het bed gaan zitten. Een dag later bleek dat ik het zelf onder de leden had en werd ik ook ziek.

Dus ik moet in quarantaine en mag het huis niet meer uit. Het zou kunnen dat ik andere mensen besmet heb, ja. Ik heb zelf het nieuws gezocht om mensen goed voor te lichten. Ik heb wel veel last van hoesten en kortademigheid maar ik voel me goed en heb eetlust. Ik ben nog beetje aan het werk bij de telefoon met mensen.