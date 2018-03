Hulpdiensten staan vast door enorme schaatsdrukte in Dwarsgracht

Rietbrand op Kamperzeedijk zorgt voor veel rook

15:03 Een rietbrand bij de Mandjeswaardbrug op de Kamperzeedijk tussen Kampen en Genemuiden zorgde gisteravond voor flinke rookwolken in de omgeving. Zondag was er ook al een rietbrand in Rouveen. Bij de branden was geen sprake van paniek.