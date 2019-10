Ibrahim (32) kwam lopend van Syrië naar Nederland en begint opnieuw met sportschool in Hasselt

Door de oorlog in Syrië raakte Ibrahim zijn twee sportscholen kwijt die hij vanaf 2011 had. In één sportschool was zelfs een zwembad en jacuzzi. ,,Door een oorlog kan alles in een keer weg zijn. In de steden is het in Syrië gevaarlijk voor jongeren. Je moet in het leger en vechten. Het is kiezen voor de terroristen of het leger. Mijn bedrijf, vrienden en familie liet ik achter, maar ik moest met mensen in oorlog gaan of weggaan.”