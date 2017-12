'Ik houd van een moraal én een happy end'

Hoe grijs en druilerig de dagen ook zijn, Ali Hilberts (75) uit Hasselt strooit altijd wel met kleuren én hartverwarmende verhalen. Haar eerste prentenboek 'Nathan, de kleine herder' voor kinderen van 8 tot 10 is in het Engels vertaald en ligt deze kerst ook ver buiten de grenzen van Zwartewaterland onder de boom.

,,Nou ja, ik vind het natuurlijk wel enorm leuk! Vooral dat mijn broer, die in Nieuw-Zeeland woont, het boekje nu ook in de winkels kan zien liggen."

,,Vorig jaar met kerst is het Nederlandstalige boekje uitgegeven door Christofoor. Dit jaar lag het tot mijn verbazing op de Frankfurter Buchmesse en daar toonde uitgeverij Floris Books belangstelling voor. De tekeningen zijn nóg mooier geworden vind ik; het ademt echt de sfeer van kerst. Ik ben geen schrijfster hoor, maar ik vind schrijven zó leuk!"

,,Het borrelt vanzelf op. De verhalen lopen met mij weg. Het schrijven begon op school te kriebelen, toen ik als kleuterjuf werkzaam was op De Wijngaard in Zwartsluis. De kinderen namen er elke maandag zendingsgeld mee maar hadden er geen gevoel bij. Toen begon ik ze verhalen te vertellen over gelijke kansen in het leven en over de arme kindjes in ontwikkelingslanden, waar hun geld voor was bedoeld. Uit die verhalen ontstond mijn eerste boek 'Kiki en Wanjo'."

,,Heel grappig. Ik was net met pensioen, maar wílde eigenlijk niet. Ik zocht naar iets waar ik nog van betekenis kon zijn, naar meer invulling. Toen zag ik een kleine advertentie: 'Suriname schreeuwt om onderwijzend personeel'. Ja, dat was het! Ik zei tegen mijn man: moet je luisteren, ik ga naar Suriname. Haha, hij vond het wel wat ver en ook erg warm, maar hij zei: oké, dan ga ik met je mee."

,,Een avontuur! Maar ook heel dubbel en confronterend, om het contrast te ervaren met onze grote welvaart. Ik had er moeite mee om het leven van daar eenmaal thuis weer los te laten en ook te mogen genieten van wat we hier hebben. Ik ben een gezegend mens."

,,Ik ben gelovig en sterk spiritueel ingesteld, denk ook dat ik een beschermengel heb, maar ik wil zeker niet belerend zijn! Mijn verhalen hebben wel een moraal en altijd een happy end. Er is al realisme genoeg in deze wereld. De boodschap in dit verhaal is dat elk mens iets waardevols te geven heeft. Niet alleen met kerst.'

,,Ik stop ermee."