Inbraak bij tennisvereniging Zwartsluis, schade groter dan de buit: ‘Heel sneu en zielig’

Tennisvereniging LTVZ in Zwartsluis is afgelopen weekend opgeschrikt door een inbraak in het clubhuis. Volgens de politie was de schade aanzienlijk. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.

Vrijdagavond waren er volgens wijkagent Johan Bouma voor het laatst mensen aanwezig in het clubhuis van de tennisvereniging en troffen zij gisteren de rommel aan die de inbraak had opgeleverd. ,,De sleutelkast is van de muur gebroken en de binnendeur is opengebroken", zegt Bouma.

,,Buiten ziet het er vrij normaal uit, maar binnen is de deur opengebroken. Het houtwerk is zwaar beschadigd en binnen zijn ook nog twee andere deuren vernield", zegt Janetta Mooiweer, secretaris van de tennisclub. ,,Er zijn ook kozijnen en sloten kapot. Dan loopt de schade al hard op. Je zit zo aan de 1500 euro schade”, schat wijkagent Bouma.

Kleingeld

Volgens Bouma en Mooiweer is de schade in het clubhuis groter dan de buit die de dader of daders hebben meegenomen. ,,Er is alleen wat kleingeld buitgemaakt", zegt Mooiweer. ,,Er was wel wat kas aanwezig, maar de rest was al weg. Het is een heel sneu verhaal, het is gewoon stom en zielig.” Gisteren is een deel van de schade weer opgeruimd.

Het is volgens haar niet de eerste keer dat er een dergelijk incident plaatsvindt bij de tennisclub, al was de vorige keer wel anders. ,,Dat was iemand die binnen was gekomen en vervolgens zelf de politie had gebeld. Diegene was in de war.”

Maatregelen