Inbrekers slaan dit jaar vaak toe in Genemuiden

In de eerste maanden van 2018 weten inbrekers Genemuiden te vinden. Een slechte zaak, vindt wijkagent Jochem Schreurs. Zeker omdat de cijfers hoger liggen dan in andere jaren.

De afgelopen jaren waren er meestal maar twee woninginbraken per jaar in Genemuiden, maar in 2018 liggen die cijfers een stuk hoger. In de eerste twee maanden van het jaar kreeg de politie al vijf keer een melding van ongewenst bezoek in woningen in Genemuiden.

Bij een seniorenwoning in de Greente werd zondag ingebroken toen een echtpaar 's avonds een paar uur wegging. Het heeft een enorme impact op de slachtoffers. Sieraden zijn weggenomen, een portemonnee met pasjes werd later teruggevonden in de berm aan de Kamperzeedijk.

Piek

,,Genemuiden kwam er de afgelopen jaren vaak ongeschonden uit, maar dit is een piek", vertelt wijkagent Jochem Schreurs. ,,In Genemuiden maken mensen dit niet vaak mee. We zien vaker dat er wordt ingebroken als de bewoners weg zijn. De laatste jaren waren er meestal twee inbraken per jaar, daar zijn we nu al overheen." Hoe het komt dat die cijfers ineens hoger liggen? ,,Dat durf ik niet te zeggen", aldus Schreurs. ,,Wel doen mensen sneller een melding als ze iets verdachts zien."

Wijkagent Schreurs merkte dat er eind vorig jaar weinig gebeurde op inbraakgebied. ,,In december was het naar mijn idee rustig en nu zijn er meerdere inbraken. Het heeft onze aandacht." Eind januari werd er in Genemuiden bij enkele woningen ingebroken of pogingen daartoe gedaan. Een woning aan de Nieuwstraat kreeg ongenode gasten, aan de Pastinaak vond een inbraak en een inbraakpoging plaats. Ook aan de Zilverschoon werd ingebroken. ,,Niet al die inbraken zijn te linken aan elkaar", zegt Schreurs daarover. Verdachten zijn nog niet aangehouden.