Incidenten tijdens Euifeest Hasselt

In de nacht van zaterdag op zondag werd een man aangehouden op verdenking van mishandeling en het bedreigen van een beveiliger. De man was in eerste instantie uit een café gezet omdat men zijn hinderlijk gedrag zat was. ,,Hier was hij het kennelijk niet mee eens waarop hij verhaal wilde halen bij een beveiliger”, aldus de politie. De man is vervolgens aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging. De politie is nog bezig met het onderzoek.