Inhaalactie loopt verkeerd af: gewonde en ravage op Kamperzeedijk tussen Genemuiden en Kampen

Bodem gezakt bij huurwonin­gen van Wetland Wonen in Genemuiden, onderzoek naar status

17 februari Woningcorporatie Wetland Wonen wil weten of de bodem bij een aantal huurwoningen in de wijk Binnenlanden-West in Genemuiden niet te veel verzakt is. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de geplande werkzaamheden in die wijk, meldt de corporatie.