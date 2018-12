Installateur Breman sleept oud-directeur en tapijtbedrijven voor de rechter

Installatiebedrijf T. Breman BV (TB) in Genemuiden sleept de eigen oud-directeur Goos van der Kamp en een aantal Genemuider bedrijven voor de rechter om geld terug te krijgen. Volgens Breman hebben Van der Kamp en die bedrijven via spookfacturen de Genemuider vestiging van het concern jarenlang financieel getild, voor zeker 1,4 miljoen euro.

Advocatenkantoor Nysingh heeft vorige week namens Breman, met 1500 medewerkers en dik dertig vestigingen een van de grootste installateurs van het land, meerdere partijen gesommeerd vanwege de fraudekwestie voor 13 december (gisteren) een bedrag van 1.463.058 (plus rente en onderzoeks- en verhaalkosten) terug te betalen. De eigenaren van de bedrijven en Van der Kamp zijn allemaal hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het volledige bedrag, maar hebben niet betaald. Daarop zijn ze vrijdag door Breman gedagvaard.

Spookfacturen

Van der Kamp zou, zo stelt Breman op basis van een voorlopig onderzoek van bedrijfsrecherchebureau Signum Interfocus (SI), gedurende 12 jaar voor zeker 1,4 miljoen aan spookfacturen -zeker 160 rekeningen- hebben betaald aan twee tapijtbedrijven: Tapijtwereld International BV en IBG Carpets. Die bedrijven leverden daarvoor echter nooit tapijt, concludeerde SI deze zomer. Het geld zou vervolgens onderling verdeeld zijn. Wat de bedrijfsrechercheurs sinds de zomer nog meer hebben aangetroffen aan vermeende malversaties is onduidelijk. Zeker is wel dat de aantijgingen van toen nu, maanden later, hebben geleid tot claims. Van welke andere bedrijven Breman geld wil zien is onduidelijk.

Rechter

Namens ‘moederbedrijf’ Breman Beheer, waarvan TB een van de ruim dertig vestigingen is, bevestigt directeur Bernardo Eenkhoorn de dagvaarding van Van der Kamp en de tapijtbedrijven. ,,Integriteitsschending is voor ons onacceptabel en daarom zijn betrokkenen gedagvaard. De zaak is nu onder de rechter.“

Oud-directeur Goos van der Kamp bevestigt tegenover de Stentor dat Breman een claim bij hem heeft neergelegd, maar wil verder niet op de zaak ingaan.Tapijtwereld International BV is van de Genemuider ondernemer Johan van Dieren. Zijn advocaat, Patrick van der Meij van Cleerdin & Hamer Advocaten, laat in het midden of de claim aan het adres van Van Dieren terecht is en of er inmiddels betaald is. ,, Wij hebben de advocaten van Breman gevraagd de vorderingen die er nu liggen te onderbouwen. Maar de zaak ligt veel complexer dan de advocaten van Breman met deze brief doen voorkomen.’’

De advocaat stelt dat waarschijnlijk zeven anderen dezelfde claim zouden hebben gekregen. Van der Meij zegt verrast te zijn door het tijdstip van de claim; hij was in de veronderstelling dat Signum Interfocus nog met hem en zijn cliënt zou komen praten over de inhoudelijke kant van de zaak; dat is volgens hem nog niet gebeurd. Van der Meij -die gisteren niet kon reageren op de dagvaarding- wil ook niet ingaan op de vraag of de fiscale opsporingsdienst FIOD al bij Van Dieren langs is geweest.Gert Beens van IBG Carpets wil geen commentaar geven; zijn advocaat was gisteren niet bereikbaar.

Geschil