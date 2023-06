Is het geen plaatje? Zoveel tattooshops zijn er in Zwartewaterland te vinden

Minister hoort in Zwolle over het ‘inclusie­pact’ en het succes van Ilse (21): ‘Zijn er daar niet meer van?’

Wanneer minister Conny Helder verpleeghuis Rivierenhof in Zwolle binnenstapt, zetten de bewoners spontaan ‘Droomland’ in. Zo’n land is Nederland wellicht niet, maar Ilse en Elmer hebben er wel hun eigen ‘droombaan’ gevonden. De afstand die ze tot de arbeidsmarkt hadden is flink geslonken, vertellen ze. „Als ik er niet ben, word ik gemist.”