Jaco Blankespoor van Rouveen Kaasspecialiteiten wint Gouden Kaasboor

video Overdekt voetballen en feesten in Genemuider fabriekshal

6:00 Voetbalvelden die door overvloedige neerslag veranderen in een modderpoel. En in de wintermaanden bevroren en besneeuwde velden. Trainingen kunnen niet doorgaan en wedstrijden worden afgelast. Het is een gruwel voor iedere voetballer en trainer. Maar geen nood, John Schoemaker (46) biedt in Genemuiden een oplossing. Hij heeft een gehuurde oude fabriekshal om laten bouwen tot een overdekte voetbalhal. Waar je kunt voetballen én feesten.