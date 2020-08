Jan (51) voor het leven getekend na aanval met snijbrander door afvalboer: ‘Hij moet levenslang worden opgenomen’

Het is 17 december 2019 wanneer Jan van Dijk op het politiebureau zit. De Genemuider ondernemer, directeur van recyclingbedrijf Van Dijk Containers, wil aantonen dat hij de eigenaar is van de milieustraat in Meppel. Op dat moment wordt hij gebeld door een getuige, met de boodschap dat voormalig huurder van het terrein, afvalverwerker Albert T. uit Rouveen, onderweg is. ,,Albert is met een vrachtwagen op weg naar de milieustraat. En hij heeft een snijbrander bij zich”, klinkt het bezorgd door de telefoon.