Jan en Geke uit Genemuiden staan al veertig jaar tussen de speklappen

Corona te zware last voor sport­school Hasselt: afscheids­brief­je aan de deur

27 mei De versoepelingen voor de sportscholen ten spijt: de MultiGym in Hasselt blijft tijdelijk gesloten en krijgt een nieuwe eigenaar. Oud-eigenaar Ibrahim Hadla maakte via een briefje op de ingangsdeur bekend dat hij in Ron Haans een nieuwe eigenaar gevonden heeft. Die neemt vanaf 1 juni het stokje over.