Jeugdhonk in Genemuiden dicht na oproep burgemeester: 'Veel jongeren zijn niet gevaccineerd’

Oplopend aantal coronabe­smet­tin­gen geen reden om Biestemerk in Genemuiden af te gelasten

De Biestemerk in Genemuiden gaat dinsdag door. Het in hoog tempo oplopende aantal coronabesmettingen in de gemeente Zwartewaterland baart het gemeentebestuur zorgen, maar is geen reden geweest om op het allerlaatste moment tot een afgelasting over te gaan.

18 oktober