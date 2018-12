Jochem van Gelder onthaalt Sepp en Silvan in Hasselt na fietstocht van 180 kilometer

De twaalfde editie van de driedaagse radiomarathon begon dit jaar op donderdag 20 december om 7.00 uur en duurde tot zaterdag 22 december 24.00 uur. Vanuit een speciaal voor dit doel gebouwde studio in horecacentrum Onder de Luifel draaiden radioamateurs tegen betaling plaatjes voor het goede doel. Dit jaar is dat Energy4All. Deze stichting zamelt geld in om onderzoek mogelijk te maken naar energiestofwisselingsziekten bij kinderen. Haar ambassadeur Jochem van Gelder is daarom zaterdagmiddag aanwezig. Hij onthaalt Sepp Schoemaker en Silvan ter Bruggen die dan net finishen na een twee dagen vergende fietstocht van 180 kilometer langs de Hanzesteden.

Allerlei acties

Net als veel andere inwoners, clubs en verenigingen in Zwartewaterland organiseerden zij een actie om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo is Bonne Rozema in Onder de Luifel zaterdag bezig aan een twaalf uur durende biljartmarathon en hielden Jos en Niels, die zelf aan een energiestofwisselingsziekte lijdt, een lege-flessenactie. Weer anderen gingen met de collectebus rond in de gemeente Zwartewaterland.

Vermoeiend

“Het was leuk, maar vermoeiend, want het regende en waaide hard onderweg”, zegt Sepp als hij van zijn fiets stapt. Zijn vriendje Silvan beaamt: “Het was zwaar, maar we deden het voor het goede doel, niet voor onszelf.” Jochem van Gelder reageert enthousiast: “Ik vind het enorm knap wat ze gedaan hebben en dat ze zo begaan zijn met het lot van de kinderen met energiestofwisselingsziekten. Sepp en Silvan zijn nu hartstikke moe, maar zo voelen deze kinderen zich altijd. De helft wordt niet ouder dan tien jaar.”

Anna van der Breggen

De jongens maken in het radioprogamma van de Ladies on Air bekend dat ze €5.362 hebben opgehaald met hun fietstocht. Volgens wielrenster Anna van der Breggen haalden zij het meeste geld op van iedereen die een actie op touw zette. “Het is heel bijzonder wat de jongens hebben gedaan, 180 kilometer is een ontzettend lange afstand, ook voor ons.” De wielrenster, die in Hasselt geboren werd, is ambassadrice van de stichting Zwartewaterland Helpt.

