Jongen (18) heeft in Zwartsluis vuurwerk in huis met slagkracht van 150 handgranaten

IJhorst heeft primeur van verdere uitrol glasvezel­net­werk in Kop van Overijssel

17 september In IJhorst is begonnen met de verdere aanleg van het glasvezelnetwerk in de Kop van Overijssel. Deze week heeft aannemer Bam Infra Telecom de eerste schop in de grond gezet vlakbij het eerste verdeelpunt in IJhorst.