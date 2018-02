Jongen van fiets getrapt en mishandeld in Zwartsluis

Politie speurt met helikopter en burgernet naar Duitser bij Giethoorn

4 februari In de omgeving van Giethoorn wordt een Duitse man vermist. De vermiste is 25 jaar oud en 1.85 lang. Hij wordt vermist in de buurt van Petersteeg. Met een helikopter en via een burgernetoproep speurt de politie naar de man.