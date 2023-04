Jongeren vinden techniek weer hip, en deze vriendengroep uit Zwartsluis bewijst dat

tweede klasse Invaller Asse Visscher helpt Be Quick’28 aan de winst tegen ZAC: ‘Je moet het op zaterdag laten zien’

De stadsderby Be Quick’28 versus ZAC had in al haar middelmatigheid moeten doodbloeden in nul-nul. Maar het is uiteindelijk de thuisploeg die een 2-0 zege boekt. Dankzij Asse Visscher, een venijnige invaller wiens vuur wordt gevoed door gekrenkte trots.