Jubilerende vrijwilligers Tapijtmuseum Genemuiden in het zonnetje gezet

Eenkhoorn begon in 1996 met het maken van matten en tassen. Ze werd daarbij streng op de vingers gekeken door oudere leermeesters in het Tapijtmuseum. Nu maakt ze thuis mini-karbiesjes, die verkocht worden in de Museumwinkel. Het maken van de kleine karbiesjes (12 bij 7 centimeter) is priegelwerk. Eenkhoorn heeft er in de loop der jaren zeker zesduizend gemaakt.