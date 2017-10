Jury en mysteryshopper lovend over groenteboeren in de Kop van Overijssel

Er vielen meer sterren in de regio. Twee waren er voor de zaak van Hilko Jonkman in Staphorst en college Simon Dragt in Vollenhove kreeg een ster. In totaal ontvingen 19 ambachtelijke groentespeciaalzaken 1, 2 of 3 sterren na een strenge beoordeling. Het is volgens de jury een bekroning voor uitzonderlijke prestaties op het gebied van kwaliteit, service, organisatie en klantgerichtheid.