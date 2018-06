Kamervragen na dreigbrief IS aan adres Syriër uit Hasselt

Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) nemen het in Kamervragen op voor een Syrische vluchteling uit het Overijsselse Hasselt, die is bedreigd door IS Nederland. De man, Sam Louis, heeft in het Reformatorische Dagblad laten weten een dreigbrief van vertegenwoordigers van de Islamitische Staat te hebben gekregen.

Volgens het artikel in de krant staat in de brief onder meer de zinsnede: 'Weet dat de gezegende zwaarden van de moslims dorstig zijn naar jouw bloed'. Louis stelt 'erg angstig' te zijn. Het RD meldt dat de autoriteiten inmiddels op zoek zijn naar een andere woonplek voor de Syrische christen. Tegenover deze krant wil Louis alleen kwijt dat hij nóg niet op een ander adres is ondergebracht en dat hij en zijn gezin momenteel 'vooral rust nodig hebben'.

Van der Staaij en Segers willen van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer weten hoe het is geregeld dat burgers in dit soort situaties adequaat beveiligd worden. Ook vinden zij dat voorkomen moet worden dat burgers zich door bedreiging en intimidatie beperkt voelen in hun vrijheid van meningsuiting.

Informatienetwerk

Louis is volgens zijn eigen Linked In-profiel in 1999 vanuit Syrië naar Nederland gevlucht. Door zijn opvattingen over eerwraak heeft hij gevangen gezeten in zijn thuisland. 'In de afgelopen jaren heb ik mij aangepast aan de Nederlandse cultuur, die mij aanspreekt door de grote mate van individuele vrijheid.' Omdat Louis altijd nauw contact heeft gehouden met familie en vrienden in Syrië, zegt hij nog een waardevol informatienetwerk in dat land te hebben.

Mankracht

Van der Staaij en Segers vragen voorts of de ministers extra mankracht willen inzetten om de daders van dit soort bedreigingen en intimidaties op te sporen en of er meer van dit soort bedreigingen bekend zijn.