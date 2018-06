Kamervragen na dreigbrief IS aan adres Syriër uit Overijssel

Bestuur jachthaven Hasselt vreest verlies privacy door 'torentje' op terrein Bodewes

16 juni Door de besturen van Jachthavenvereniging De Nadorst en Stichting Jachthaven De Nadorst in Hasselt is met verbijstering gereageerd op de plannen voor het terrein waar nu nog scheepswerf Bodewes is gevestigd. Daar wil een projectontwikkelaar een nieuw waterpark aanleggen met tientallen recreatiewoningen. Met name een 14 meter hoog appartementengebouw is verkeerd gevallen.