Kamervragen over ‘doordrukken’ damwanden in Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden

Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) heeft vragen gesteld aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over het voorgenomen plan van Rijkswaterstaat om damwanden in het Zwarte Water te plaatsen. Het stuit hem tegen de borst dat zo’n project gestalte krijgt, terwijl er in de omgeving veel weerstand is. ,,Besturen doe je niet met de vingers in de oren.”