Kerk Genemuiden krijgt eindelijk orgelpijpen terug

videoHet orgel is bijna een jaar lang in restauratie geweest, maar vandaag worden de pijpen teruggeplaatst.Orgelbouwer Harry Zwanepol staat vol trots met de grootste pijp in handen. ,,Indrukwekkend hè?’’ zegt hij glunderend.

Honderden pijpen liggen in de Sint Nicolaaskerk op de grond, stuk voor stuk verpakt in papier en bubbelplastic. Wat er ligt, is maar een fractie van de 1800 pijpen die in het totale orgel zitten. ,,Dit is visueel het belangrijkste’’, vertelt Jan Roetman, initiatiefnemer van de restauratie. ,,Als het allemaal teruggeplaatst is, ziet het er uit zoals het er in 1885 ingezet was.’’

Volledig scherm Orgelbouwer Harry Zwanepol plaatst geduldig de pijpen terug. © Pedro Sluiter Foto

Veel kapot

Geen klus voor luilekkerland, vindt Zwanepol. ,,Er zaten scheuren in de windlades’’, legt hij uit. En dat zegt de leek natuurlijk helemaal niets. ,,Die windlades zijn van hout’’, probeert hij in Jip-en-Janneketaal. ,,Als daar scheuren in zitten, loopt de wind die in het orgel komt via verkeerde kanalen weg. En dan krijg je lekkage, de pijpen krijgen minder lucht en de toon klinkt anders. Een heel probleem dus.’’

De 1800 pijpen zijn zo'n 130 jaar oud. ,,Ze zagen er een beetje grauw uit’’, vertelt Zwanepol. ,,Orgels krijgen ongeveer iedere vijftig jaar een oplapbeurt en deze was er zeer aan toe.’’ Het orgel is bijna volledig van hout, legt Zwanepol uit. En hout werkt. In een kerk zijn veel temperatuurverschillen, zo moet er in de winter binnen goed gestookt worden. ,,Hout kan slecht tegen droge lucht. Dan krimpt en scheurt het’’, zegt Zwanepol, schouderophalend. Alsof het niks is.

