Kerk vol rook in Zwartsluis, politie gaat uit van brandstichting

Met eenrich­tings­ver­keer moeten voetgan­gers en fietsers zich thuis voelen in Hoogstraat Hasselt

26 november Het duurt nog zeker twee jaar voordat auto’s vanaf één richting door de Hoogstraat rijden. En vanaf welke kant is nog de vraag. Maar wethouder Harrie Rietman is blij dat er nu knopen doorgehakt kunnen worden om de nijpende verkeerssituatie in het centrum van Hasselt aan te pakken. Er is teveel verkeer waardoor de voetgangers en fietsers in de knel komen.