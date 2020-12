Kerstbomen-verkoop in Kop van Overijssel: meer, groter en de verkoop begon veel eerder

De bomen zijn vaak groter, de verkoop begon een tot twee weken eerder en mensen kopen ook meer kerstbomen. Eentje voor in de hal, eentje voor in de keuken en een spar op de kinderkamer. Kerst is dé grote trooster in coronatijd.

,,Ik ben helemaal los, alleen de scharminkels zijn over’’, zegt Tim de Vries (35) van SteengoedID in Staphorst. Het bedrijf verkoopt kerstbomen, of eigenlijk verkocht, want alles is zaterdagmiddag op. ,,We startten twee weken eerder dan normaal. Klanten kopen meer exemplaren en de prijs maakt weinig uit. Kerst mag blijkbaar wat kosten. Veel mensen zijn niet op vakantie geweest. Dat merk ik.”

Een rondje langs kerstbomenverkopers in de Kop van Overijssel laat overal hetzelfde beeld zien. De bomen gaan als warme broodjes over de toonbank. Ook een verkoper in Genemuiden is al los. Uitverkocht dus. Mensen willen gezelligheid in huis. Dat is elk jaar zo, maar dit jaar is de hunkering ernaar groter, zo lijkt het. Een kerstboom biedt troost in ruige tijden.

Quote Sommige klanten gaan met vier bomen de deur uit, allemaal voor hetzelfde huis. Mensen hunkeren naar gezellig­heid. Het is een rare tijd. Tom-Paul Lip , Het Eesergroen in Eesveen

,,Dat komt door corona”, zegt Tom-Paul Lip (47) van Het Eesergroen in Eesveen. Lip verkoopt al tien jaar kerstbomen. Hij betrekt ze bij een vaste kweker in Duitsland. Topkwaliteit volgens de hovenier die zijn bomen zelf uitzoekt. ,,Ik heb nu al 200 bomen meer verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, dat is een plus van twintig procent. Sommige klanten gaan met vier bomen de deur uit, allemaal voor hetzelfde huis. Mensen hunkeren naar gezelligheid. Het is een rare tijd.”

December is de sfeermaand, maar ook bij de kerstboomverkopers gelden coronaregels. Het mag niet te gezellig worden. Een boompje scoren en niet blijven plakken, is het devies. Willem Renes (57) uit Sint Jansklooster verkoopt al veertig jaar kerstbomen. Ook bij hem zijn de verkochte bomen groter, begon de verkoop een week eerder dan normaal en gaan de klanten met een grote en wat kleinere exemplaren de deur uit. Hamsteren dus.

,,Het komt ook door de media. Er werd geschreven dat er een tekort zou zijn. Klopt niks van. Er zijn bomen zat.” Normaal gesproken schenkt Renes chocolademelk, zijn er soms hapjes, is het gezellig. Dorpelingen kopen een boom en blijven plakken. ,,Dat is nu natuurlijk niet zo, we dragen mondkapje en we hanteren strikte afstandsregels. De verkoop gaat prima, maar het is een kale bedoening. Er is geen sfeer.”

Henri Buit (37) en zijn broer Jeffrey (31) uit Hasselt komen uit een echte kerstbomenfamilie. Ze zijn een begrip in Hasselt. Voor een boom ga je naar Buit. De broers brengen voor een kleine vergoeding de nordmannen zelfs aan huis. ,,Onze ouders begonnen ermee. Zij startten veertig jaar geleden; wij doen dit nu tien jaar. Ook wij startten een week eerder met de verkoop; de mensen vroegen er echt om. Of we al bomen hadden.”

Ook hier gaan klanten met grotere en meer exemplaren de deur uit. ,,Het is een leuke tijd. Je spreekt nog eens mensen, daar moet je nu door corona voorzichtig mee zijn.”